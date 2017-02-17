16:51 | БОКС — Профессиональный

Умар Кремлев: "Будем делать все, чтобы ситуация с Алояном не повторилась"

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сделает все, чтобы у спортсменов не возникало проблем с допингом. Напомним, на Олимпийских играх-2016 Миша Алоян выиграл серебряную медаль, но затем был лишен ее за употребление допинга из-за обнаруженного туаминогептана.

- Это вина врача федерации бокса, он неправильно заполнил декларацию, - цитирует ТАСС Кремлева. - Конечно, мы будем делать все, чтобы подобные ситуации не повторялись. Миша остается в сборной, надеюсь, что он и дальше себя покажет. У нас не было проблем с допингом. Но мы будем обращать серьезное внимание на этот вопрос. Будет разработана четкая программа.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4032674

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