Умар Кремлев: "Бой Гассиев - Усик - огромный плюс для имиджа России"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым и обладателем поясов по версиям WBO и WBC Александром Усиком нельзя спрогнозировать победителя. Поединок состоится в Москве 21 июля.

– Это огромный плюс для имиджа России – то, что у нас пройдут такие статусные поединки, - приводит слова Кремлева пресс-служба ФБР. - И то, что наш российский боксер Мурат Гассиев в финале Всемирной боксерской суперсерии будет сражаться за звание абсолютного чемпиона мира, это огромный стимул для развития бокса в нашей стране. И это показатель того, что у нас бокс сейчас прогрессирует быстрыми темпами.

– Как считаете, как сложится поединок Гассиев – Усик?

– И Мурат Гассиев непростой боксер, очень сильный, и Александр Усик. И задача была сделать этот поединок именно здесь, в Москве. Потому что это супербой, и я не могу сказать, кто здесь победит. Интрига очень велика, шансы боксеров 50 на 50 – тут невозможно заранее определить победителя. Нас ждет красивейший бой, я думаю, что за последние пять лет такого боя не было ни в России, ни в целом мире. В нашей стране такого боя вообще не было, это будет историческое событие. И бой Гассиев – Дортикос, прошедший в феврале в Сочи, показал, насколько красивые шоу мы умеем проводить. Меня берет гордость за нашу страну, что у нас лучшие условия для проведения таких мероприятий. К тому же, у нас будут выступать хорошие и сильные боксеры в андеркарде. Я бы отметил Федора Чудинова, у него будет конкурентный бой с Наджибом Мохаммеди, и тоже непредсказуемо, кто выиграет в этом поединке. Хотел бы пожелать нашим боксерам удачи, пусть победят сильнейшие!

И все-таки Москва. Усика уговорили драться в России //

Умар Кремлев: "Между Усиком и Гассиевым в любом случае будет реванш"