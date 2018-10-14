03:10 14 октября | Бокс — Профессиональный

Умар Кремлев: "Алоян и Файфер выступили в WBSS в свою силу"

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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев отметил, что боксеры Миша Алоян и Руслан Файфер выступили в четвертьфиналах WBSS в свою силу. Поединки состоялись в Екатеринбурге. 

Алоян уступил южноафриканцу Золани Тете, Фафер проиграл Эндрю Табити.

- Организация была на высоком уровне, - приводит ТАСС слова Кремлева. - К сожалению, Миша Алоян и Руслан Файфер не сумели победить. Они показали все, что могли на данный момент, к ним претензий быть не может. Что касается Миши, то мы будем его поддерживать.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5672336

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