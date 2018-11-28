Украинский боксер Беринчик: "Даже бокс у нас через задницу"

Боксер Денис Беринчик жесткой высказался о ситуации в украинском боксе.

- Федерация (бокса Украины) занимается х***. На нормальных соревнованиях медалей нет, - сказал спортсмен в интервью каналу "Трендец" на Youtube. - Что такое нормальные соревнования? Это Олимпиада. Домашние соревнования, в которых все чемпионы - это фуфломицин. У нас такая страна, что у нас все через ж***. И даже бокс у нас через ж***. Нет толковых тренеров. Когда Анатолий Ломаченко был рядом в тренерском штабе, тогда и был результат. Плюс заряженные судьи. Судьи в Украине г*** полные, будем крушить их н**** всех. Они шакалы. Знают, что им дадут пару гривен, дадут выпить, условия.

Беринчик - обладатель чемпионского пояса WBO Oriental в легком весе.