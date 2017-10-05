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00:35 | Бокс — Профессиональный

Уайлдер встретится со Стиверном вместо уличенного в допинге Ортиса


Канадец Бермейн Стиверн станет соперником чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера в бою 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу WBC Маурисио Сулеймана. Изначально Уайлдер должен был встретиться с Луисом Ортисом, однако кубинец провалил допинг-тест. В его организме найдены следы диуретиков. 

Кубинец стал уже третьим боксером после россиянина Александра Поветкина и поляка Мариуша Ваха, который был пойман на допинге перед боем с Уайлдером за последние 2,5 года.

Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге - 38 побед (37 нокаутом). На счету Стиверна 25 побед (21 нокаутом), два поражения и одна ничья. В январе 2015 года Уайлдер победил Стиверна по очкам и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.

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http://tass.ru/sport/4618443

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