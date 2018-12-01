Уайлдер получит 4 миллиона долларов за бой с Фьюри, его соперник - 3 миллиона

В ночь с 1 на 2 декабря в Лос-Анджелесе (США) американец Деонтей Уайлдер проведет бой против британца Тайсона Фьюри за звание чемпиона мира по версии WBC. Стали известны гонорары спортсменов.

Как информирует boxingnews24.com, Уайлдер заработает 4 миллиона долларов. Фьюри достанется около 3 миллионов. Это гарантированные гонорары. Также боксеры получат процент от продажи билетов и выручки за трансляцию боя.

Оба бойца выиграли все свои поединки на профессиональном ринге. В активе Уайлдера 40 побед, у Фьюри - 27.