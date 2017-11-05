06:55 | Бокс — Профессиональный

Уайлдер отправил Стиверна в нокаут в первом раунде! Видео

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Деонтей Уайлдер победил Бермейна Стиверна в титульном бое в супертяжелом весе по версии WBC. Американский боксер отправил соперника в нокдаун уже в начале первого раунде. После того, как Стиверн поднялся на ноги, был отправлен в нокаут.

Таким образом, пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC остается у Уайлдера.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Olimp444

Даа жаль что сейчас нет боксеров нормальных в тяжах, думаю его бы Поветкин послал бы встречным ударом в первом же раунде. Техника вообще отсутствует да и интеллект рядом не лежал.

07:17