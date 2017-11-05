Уайлдер отправил Стиверна в нокаут в первом раунде! Видео

Деонтей Уайлдер победил Бермейна Стиверна в титульном бое в супертяжелом весе по версии WBC. Американский боксер отправил соперника в нокдаун уже в начале первого раунде. После того, как Стиверн поднялся на ноги, был отправлен в нокаут.

Таким образом, пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC остается у Уайлдера.