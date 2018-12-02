Уайлдер и Фьюри завершили бой вничью

В Лос-Анджелесе (США) состоялся поединок за звание чемпиона мира в тяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Бой завершился вничью.

В девятом раунде Уайлдер отправил Фьюри в нокдаун, хотя до этого Тайсон выглядел предпочтительнее. Британец сумел подняться и продолжить поединок. В 12-м раунде Уайлдер вновь отправил Фьюри на настил ринга, но тот вновь нашел в себе силы встать.

В итоге бой продлился все 12 раундов. По очкам была зафиксирована ничья. Один из судей отдал победу Уайлдеру (115 – 111), второй – Фьюри (114 - 110), а третий зафиксировал равный счет (113 - 113).

Для обоих соперников это первая ничья на профессиональном ринге. До этого Фьюри выиграл все свои 27 поединков, а Уайлдер – все 40.

Таким образом, Уайлдер сохранил свой чемпионский титул.