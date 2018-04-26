Уайлдер гарантирует Джошуа 50 миллионов долларов за объединительный бой

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в своем Твиттере рассказал, что сделал предложение британцу Энтони Джошуа об условиях проведения объединительного боя. Джошуа владеет поясами IBF, WBA и WBO.

– Энтони, попросите своего промоутера проверить электронную почту, – говорится в обращении Уайлдера. – Я отправил вам кое-что интересное. Все деньги есть в наличии. Надеюсь, вы сдержите свое слово.

Как сообщает ESPN, Джошуа гарантировано 50 миллионов долларов за бой. Бой Уайлдер предлагает провести в Лас-Вегасе.

Напомним, что на счету Уайлдера 40 побед, 39 – нокаутом. У Джошуа 21 победа – 20 нокаутом. Оба боксера не проигрывали.