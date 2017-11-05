Уайлдер бросил вызов Джошуа

Обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер бросил вызов обладателю титулов WBA Super и IBF Энтони Джошуа. Сегодня американец победил Бермейна Стиверна в титульном бое в супертяжелом весе по версии WBC, он отправил соперника в нокдаун уже в начале первого раунда.

– Я очень долго ждал этот бой. Я объявляю Джошуа войну, – приводит The Guardian слова Уайлдера. – Ты принимаешь мой вызов? Я долго ждал, я знаю, что я чемпион и что я лучший. Ты готов встретиться со мной?

Король не гоняется за крестьянами. Он встречается с королями. Я хочу Джошуа. Если он не согласится на бой, я найду другого соперника. Мир хочет Джошуа, мир хочет Уайлдера. Давай, Джошуа, встреться со мной. Не избегай меня больше. Назначь дату.

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