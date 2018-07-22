"Твои победы еще впереди!" Хабиб поддержал Гассиева

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в Инстаграме поддержал соотечественника Мурата Гассиева, который 21 июля в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) единогласным решением судей проиграл украинцу Александру Усику. Вместе с тем, он поздравил соперника 24-летнего спортсмена с победой.

"Мурат выше голову, твои победы еще впереди, ты молод и голоден, и самое главное, столько людей за тебя горой, береги себя, – написал Нурмагомедов. – Усика хочу поздравить, он феноменальный боксер, я давно не ждал так сильно боксерского матча, как вчера.

Этот бой войдет в историю бокса и ещё долго будут разбирать и обсуждать".

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 22 Июл 2018 в 3:54 PDT

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