Трояновский пройдет обследование в больнице

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO россиянин Эдуард Трояновский, который проиграл боксеру из Намибии Джулиусу Индонго нокаутом в первом раунде, сообщил, что чувствует себя нормально.



- Чувствую себя нормально, но нужно провериться, сделать МРТ, - сказал Трояновский. - Сейчас как раз меня везут в больницу. Если честно, не видел удар, все произошло слишком стремительно. И я не знаю наверняка, есть ли в моем контракте пункт об обязательном реванше, потому что не вникал в этот вопрос. Думал, реванш мне не понадобится. Спасибо всем, кто за меня болел. (Борис КРИВИН)