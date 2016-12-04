00:58 | БОКС — Профессиональный

Трояновский пройдет обследование в больнице

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Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO россиянин Эдуард Трояновский, который проиграл боксеру из Намибии Джулиусу Индонго нокаутом в первом раунде, сообщил, что чувствует себя нормально.

- Чувствую себя нормально, но нужно провериться, сделать МРТ, - сказал Трояновский. - Сейчас как раз меня везут в больницу. Если честно, не видел удар, все произошло слишком стремительно. И я не знаю наверняка, есть ли в моем контракте пункт об обязательном реванше, потому что не вникал в этот вопрос. Думал, реванш мне не понадобится. Спасибо всем, кто за меня болел. (Борис КРИВИН)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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докторр

Насчет "не видел удара" - чистое вранье! Отлично видно на всех повторах, как после имитации удара Троян стоял и, зажмурившись ЖДАЛ удара. Остальное - дело букмекеров.

01:54

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