14:58 | БОКС — Профессиональный

Трояновский проведет защиту титулов в бою с Джулиусом Индонго

0
0
0

Следующим соперником чемпиона мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуарда Трояновского станет намибиец Джулиус Индонго, информирует пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса". Бой состоится в Москве 3 декабря и будет предварять главный поединок вечера между россиянами Денисом Лебедевым, который владеет поясами WBA и IBF, и Муратом Гассиевым.

Свой последний бой Трояновский провел в сентябре текущего года, нокаутировав официального претендента IBF японца Кейту Обару.

Дополнительная информация

http://www.vsenabox.ru/news/troyanovskiy-provedyet-zashchitu-titulov-v-boyu-s-dzhuliusom-indongo

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ