Трояновский проведет защиту титулов в бою с Джулиусом Индонго

Следующим соперником чемпиона мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуарда Трояновского станет намибиец Джулиус Индонго, информирует пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса". Бой состоится в Москве 3 декабря и будет предварять главный поединок вечера между россиянами Денисом Лебедевым, который владеет поясами WBA и IBF, и Муратом Гассиевым.

Свой последний бой Трояновский провел в сентябре текущего года, нокаутировав официального претендента IBF японца Кейту Обару.