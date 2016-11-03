Трояновский проведет очередной бой 3 декабря

3 декабря в Москве пройдет турнир, организованный компанией "Мир бокса", в рамках которого российский боксер Эдуард Трояновский проведет третью защиту своего титула чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF и четвертую по версии IBO.

– Бой состоится в начале декабря в Москве, – приводят "Известия" слова Трояновского. – Соперник уже определен, но пока не могу назвать его имя, так как контракт еще не подписан. Могу лишь сказать, что это серьезный соперник, находящийся на достаточно высокой позиции в мировом рейтинге. Если же заглядывать в будущее, то я бы очень хотел провести весной поединок против британского боксера Рикки Бернса. Мои менеджеры уже вели с ним переговоры по поводу организации боя, но на тот момент не смогли достичь договоренности – у него уже был согласован поединок с другим оппонентом. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос удастся урегулировать и весной нам все же удастся провести бой. Мне очень интересно сразиться именно с этим соперником.