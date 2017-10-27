Трояновский проведет бой с парагвайцем Портильо в Москве 27 ноября

27 ноября в Москве экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский (26-1, 23 КО) выйдет на ринг во втором поединке в этом году, информирует официальный сайт компании "Мир бокса". Его соперником по 12-раундовому бою станет 24-летний парагваец Карлос Мануэль Портильо (21-0, 16 КО).

В конце прошлого года 27-летний россиянин потерпел первое поражение в карьере от Джулиуса Индонго, уступив свой чемпионский титул IBF, которым он владел с апреля 2015 года. Первого июля этого года Трояновский успешно вернулся на ринг, победив нокаутом в четвертом раунде итальянца Микеле Ди Рокко.

Портильо начал профессиональную карьеру четыре года назад и пока не потерпел ни одного поражения. В своем предыдущем поединке парагваец завоевал временный титул WBA Oceania в первом полусреднем весе.