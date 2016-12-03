22:42 | БОКС — Профессиональный

Трояновский получил сотрясение мозга в бою против Индонго

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Бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Эдуард Трояновский получил сотрясение мозга поединке с Джулиусом Индонго, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка. Представитель Намибии одержал победу нокаутом в первом раунде.

Это поражение стало для россиянина первым на профессиональном ринге, Индонго остался непобежденным. Бой состоялся в рамках вечера бокса в Москве, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона мира по версии IBF между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3838852

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

какая то белая малолетка была ринге? махала руками и предлагал ударить себя в тыкву, так позорить Россию нельзя

23:25

semyonovmaxim

Ну еще бы, знатного леща отхватил. Могло закончится и более плачевно для здоровья.

22:58

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