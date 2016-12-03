Трояновский получил сотрясение мозга в бою против Индонго

Бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Эдуард Трояновский получил сотрясение мозга поединке с Джулиусом Индонго, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка. Представитель Намибии одержал победу нокаутом в первом раунде.

Это поражение стало для россиянина первым на профессиональном ринге, Индонго остался непобежденным. Бой состоялся в рамках вечера бокса в Москве, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона мира по версии IBF между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.