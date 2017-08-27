Трипл Эйч: "Макгрегор и Мейвезер сделали то, чего никто не делал раньше"

Известный рестлер Трипл Эйч поздравил Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера с прошедшем шоу и боем в Лас-Вегасе. Отметим, что 40-летний Мейвезер до этого поединка не выходил на ринг на протяжении двух лет. Бой с Макгрегором был остановлен судьей в 10-м раунде. Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессионалах.

– Мои поздравления и Макгрегору, и Мейвезеру. Они сделали то, чего ранее не делал ни один человек, – написал на своей странице в Твиттере Трипл Эйч.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция