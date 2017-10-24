Тренер Вашаев и боксер Дашаев дисквалифицированы на 4 года за допинг

Российский боксер Ислам Дашаев дисквалифицирован на 4 года за нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА. Он признан виновным в нарушении пунктов 2.3 и 2.5 Общероссийских антидопинговых правил ("уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб" и "фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля"). Срок дисквалификации отсчитывается от 7 мартя.

Также на 4 года, с 7 сентября 2017 года, отстранен тренер Анзор Вашаев. Он признан виновным в нарушении пунктов 2.5 и 2.9 ("фальсификация или попытка фальсификации" и "соучастие").