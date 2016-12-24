11:16 | БОКС — Профессиональный

Тренер Стиверна: "Хотелось, чтобы допинг-проба Поветкина оказалась отрицательной"

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Тренер канадца Бермейна Стиверна Дональд Хаус отметил, что его команда была разочарована, узнав о положительной допинг-пробе россиянина Александра Поветкина перед боем за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин, из-за чего бой со Стиверном был отменен.

 
Александр ПОВЕТКИН.Поветкин и остарин. История вопроса

– Это обидно, мы приняли решение не драться, поскольку приехали в Россию за титулом, а бой стал несанкционированным после результатов этой пробы, только спустя время им удалось прояснить, что проба все-таки отрицательная, – цитирует "Р-Спорт" Хауса. – Мне бы хотелось, чтобы эта допинг-проба оказалась негативной в день боя, то есть с самого начала.

Я всего лишь тренер, я мало имею отношения к допинг-тестам, но когда нам сообщили, что проба дала положительный результат, а WBC в свою очередь немедленно отказался санкционировать бой, я посоветовал и Бермейну, и промоутеру не проводить бой. К сожалению, нам не удалось провести бой за титул, а теперь, когда проба оказалась отрицательной, я просто не понимаю, как реагировать.

Мы готовы провести бой с кем угодно – Поветкин, Уайлдер, это не имеет значения. Бой будет, это неизбежно, мы же не просто так тренируемся. Но я бы хотел, чтобы это был чистый поединок с двух сторон: моего парня и его оппонента. Не исключаю, что оппонентом станет Поветкин.

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http://rsport.ru/fights/20161224/1114209441.html

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