12:45 | БОКС — Профессиональный

Тренер Поветкина: "Стиверн опаснее Уайлдера"

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Тренер российского тяжеловеса Александра Поветкина Иван Кирпа уверен, что его подопечный провел отличную подготовку к бою за титул "временного" чемпиона WBC с Бермейном Стиверном. По словам специалиста, канадец является более опасным соперником, чем американец Деонтей Уайлдер.

Напомним, что 21 мая Поветкин должен был провести бой с чемпионом мира WBC американцем Уайлдером, но поединок был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) вещества мельдония.

Позже WBC завершил расследование по делу об употреблении допинга Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Однако Уайлдер получил травму, и соперником Поветкина за титул "временного" чемпиона мира стал Стиверн.

- Стиверн серьезный соперник, - сказал Кирпа. - Считаю, что он опаснее Уайлдера, но у нас был прекрасный лагерь, спарринговая сессия была отличной. Подготовкой мы довольны. Саша полностью отдавал себя на тренировках. Сейчас он в хорошей форме, несмотря на то, что год не боксировал. (Сергей ФИШ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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streletc1783

Пора на чемпионский бой выходить.Поражение может вообще на пару лет откинуть.Удачи!.

13:09

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