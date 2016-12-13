Тренер Поветкина: "Стиверн опаснее Уайлдера"

Тренер российского тяжеловеса Александра Поветкина Иван Кирпа уверен, что его подопечный провел отличную подготовку к бою за титул "временного" чемпиона WBC с Бермейном Стиверном. По словам специалиста, канадец является более опасным соперником, чем американец Деонтей Уайлдер.

Напомним, что 21 мая Поветкин должен был провести бой с чемпионом мира WBC американцем Уайлдером, но поединок был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) вещества мельдония.

Позже WBC завершил расследование по делу об употреблении допинга Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Однако Уайлдер получил травму, и соперником Поветкина за титул "временного" чемпиона мира стал Стиверн.

- Стиверн серьезный соперник, - сказал Кирпа. - Считаю, что он опаснее Уайлдера, но у нас был прекрасный лагерь, спарринговая сессия была отличной. Подготовкой мы довольны. Саша полностью отдавал себя на тренировках. Сейчас он в хорошей форме, несмотря на то, что год не боксировал. (Сергей ФИШ)