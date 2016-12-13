Тренер Поветкина: "Бой со Стиверном достоин чемпионского статуса"

Тренер российского тяжеловеса Александра Поветкина Иван Кирпа в преддверии боя с Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC подчеркнул, что уровень боксеров достаточно высок, чтобы поединок носил чемпионский статус. Специалист не стал раскрывать специфику подготовки к бою с канадцем.

- Стиверн - топовый, хорошо обученный боксер, который может ударить в любой момент, - сказал Кирпа. - Хорошо понимает бокс. Очень серьезный соперник. Мы старались найти слабые стороны, в которых он чувствует себя неуверенно. Но это останется нашей тайной. Скоро вечер бокса, и вы все сами увидите. Этот бой между боксерами такого уровня, что можно было смело ставить поединок за звание чемпиона WBC. (Сергей ФИШ)