13:21 | БОКС — Профессиональный

Тренер Поветкина: "Бой со Стиверном достоин чемпионского статуса"

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Тренер российского тяжеловеса Александра Поветкина Иван Кирпа в преддверии боя с Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC подчеркнул, что уровень боксеров достаточно высок, чтобы поединок носил чемпионский статус. Специалист не стал раскрывать специфику подготовки к бою с канадцем.

- Стиверн - топовый, хорошо обученный боксер, который может ударить в любой момент, - сказал Кирпа. - Хорошо понимает бокс. Очень серьезный соперник. Мы старались найти слабые стороны, в которых он чувствует себя неуверенно. Но это останется нашей тайной. Скоро вечер бокса, и вы все сами увидите. Этот бой между боксерами такого уровня, что можно было смело ставить поединок за звание чемпиона WBC. (Сергей ФИШ)

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