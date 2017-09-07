Тренер Макгрегора: "Мы были не готовы к агрессивному Мейвезеру"

Тренер Конора Макгрегора Оуэн Родди разочарован поражением своего подопечного в поединке с Флойдом Мейвезером-младшим. По словам специалиста, команда ирландца не смогла предугадать, что американец будет атаковать, работая первым номером.

– Мне нужно было задуматься о возможности подобного плана. Мы должны были проработать это, потому что сложно менять ситуацию по ходу поединка, – приводит Boxing Scene слова Роди. – В связи с этим я немного разочарован в себе из-за того, что не смог предсказать то, что будет на ринге.

Я думал, что Мейвезер будет обороняться, работая вторым номером. Он делал это в первых пяти раундах. Макгрегор был успешен, но у нас не было плана атаки. Нужно извлечь уроки из этого поражения.