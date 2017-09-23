Тренер Кудряшова уверен в победе над Дортикосо

Тренер Тэйлор Рэмсделл отметил, что его подопечный, россиянин Дмитрий Кудряшов победит кубинца Юниера Дортикоса в четвертьфинальном бою во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Поединок пройдет в ночь на воскресенье в Сан-Антонио. На кону будет стоять титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 90,71 кг.

- Я с нетерпением жду сегодняшнего боя, - цитирует ТАСС Рэмсделла. - Для меня честь тренировать Кудряшова, он полностью готов, вместе мы достигли большого прогресса. Он в отличном физическом и психологическом состоянии. Дмитрий Кудряшов станет новым чемпионом.