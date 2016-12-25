Тренер Ковалева уверен: Уорд не сможет прибавить к реваншу с Ковалевым

Тренер экс-чемпиона мира Сергея Ковалева Джон Джексон выразил уверенность, что его подопечный сможет прогрессировать к моменту реванша с Андре Уордом. 19 ноября Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Сейчас стороны ведут переговоры о втором поединке, который может пройти в России или Калифорнии.

- Спросите себя: что Уорд может принципиально улучшить ко второму поединку? - цитирует Boxingscene Джексона. - Он не сможет бить сильнее, двигаться быстрее. Емау придется стоять и драться. Он получил нокдаун после не самого сильного удара. А если он действительно будет драться? Он не сможет бить сильнее. Может ли он наносить больше ударов? Возможно, но это сделает его еще более уязвимым.

Сергей же может прибавить во многом: улучшить форму, выбор позиции для удара, прибавить в движении. Все эти эксперты, которые считают, что Уорд повторит успех, наверное, сумасшедшие.