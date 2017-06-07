Тренер Ковалева: "Уорд должен драться, а не передвигаться по рингу"

Тренер Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон уверен в том, что россиянин одержит победу над Андре Уордом во время боя-реванша за звание чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF. По словам специалиста, американец должен драться, если хочет доказать, что он заслужил свои пояса.

- Вам нужно драться, чтобы быть чемпионом. Уорду нужно сделать это, если он хочет доказать, что он лучший, - приводит Boxing Scene слова Джексона. - Ему нужно жестко сражаться, а не делать то, что у него лучше всего выходит - двигаться по рингу, выигрывать незрелищно.

Выйди на ринг и покажи, что ты лучший. Докажи всем, что ты заслужил свой титул. Посмотрим, что будет 17 июня. Но рука Ковалева должна быть поднята вверх, после чего он снова станет чемпионом.

Напомним, что в ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. Бой-реванш пройдет 17 июня в Лас-Вегасе.