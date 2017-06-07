Тренер Ковалева: "Уорд должен драться, а не передвигаться по рингу"

Тренер Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон уверен в том, что россиянин одержит победу над Андре Уордом во время боя-реванша за звание чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF. По словам специалиста, американец должен драться, если хочет доказать, что он заслужил свои пояса.
- Вам нужно драться, чтобы быть чемпионом. Уорду нужно сделать это, если он хочет доказать, что он лучший, - приводит Boxing Scene слова Джексона. - Ему нужно жестко сражаться, а не делать то, что у него лучше всего выходит - двигаться по рингу, выигрывать незрелищно.
Выйди на ринг и покажи, что ты лучший. Докажи всем, что ты заслужил свой титул. Посмотрим, что будет 17 июня. Но рука Ковалева должна быть поднята вверх, после чего он снова станет чемпионом.
Напомним, что в ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. Бой-реванш пройдет 17 июня в Лас-Вегасе.
karwin
Уорд не будет делать то, что выгодно Сергею. Глупо даже об этом говорить. А вот отрабатывать контрстратегию против "обнималок", работать с акцентом на аперкот - на это у Джексона в первом бою мозгов или квалификации не хватило. Дай Бог, чтобы сейчас подтянули эти аспекты. И с гор пораньше слезли, не как в прошлый раз...
11:49
Слоня
Туповатый тренер, зачем Уорду играть на Ковалева, если в рубке все шансы у Сергея. Достаточно проделывать всю ту же борьбу первого боя, учитывая что Ковалев за пол года не изменился и не поумнел. Все шансы Сергея сводятся к шальному удару, к сожалению. По очкам в пиндосии даже не смешно надеяться.
11:28