Тренер Ковалева пытался перейти в команду Уорда

Тренер российского боксера Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон пытался перейти в команду Андре Уорда, сообщает Boxing Scene. Специалист контактировал со штабом американца во время переговоров сторон о бое-реванше.

Ранее сообщалось, что к команде Ковалева присоединился российский тренер по физической подготовке. Боксер готовится к бою в Окснарде. При этом первый этап проходил в Калифорнии.

Напомним, что Ковалев в ноябре 2016 года уступил чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF Уорду по решениям судей. Бой-реванш должен пройти в Лас-Вегасе 17 июня.