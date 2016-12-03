Тренер Индонго заявил, что бой-реванш с Трояновским пройдет в Африке

Тренер Джулиуса Индонго Нестор Тобиас заявил, что если Эдуард Трояновский захочет провести реванш, то ему придется ехать на бой в Африку. Сегодня россиянин уступил боксеру из Намибии нокаутом на первой минуте боя в Москве и потерял титулы IBF и IBO.

- Знаете, я не думаю, что будет реванш, - цитирует "Р-Спорт" Тобиаса. - Слишком много чести, мы не собираемся проводить реванш. Вы сами видели - 40 секунд. Я не думаю, что тут надо что-то повторять. Если они чего-то хотят, то им придётся приехать в Африку, в нашу страну.

Мы сейчас планируем вернуться домой, будем работать дальше. Следующий бой Джулиуса будет уже в новом году. Хотя, впрочем, он даже не вспотел сегодня, так что в принципе может выйти на ринг ещё раз хоть завтра.