Тренер Головкина: "Джейкобс был шершнем, а Альварес - комар"

Тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF Геннадия Головкина Абель Санчес выразил мнение, что Сауль Альварес слабее Дэниела Джейкобса, с который был предыдущим соперником казахстанца.

Специалист не сомневается, что Головкин будет доминировать в поединке с мексиканцем. Напомним, что поединок между боксерами состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

- Если говорить о силе, то Джейкобс был шершнем, а Канело - комар, - приводит Boxing Scene слова Санчеса. - Американец был тяжелее, выше, у него длинные руки. У мексиканца руки короче. Может быть, он обладает большей скоростью, лучше проводит комбинации, но он ниже ростом. Думаю, что Головкин будет доминировать в ринге.