Тренер Гассиева: "Преимущество Дортикоса - длинные руки"

Тренер чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Виталий Сланов в интервью "СЭ" подвел итоги боя с Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии. Также наставник поделился ожиданиями от предстоящей встречи с кубинцем Юниером Дортикосом.

– В январе Гассиев проведет полуфинальный бой суперсерии с Дортикосом. Как будет строиться подготовка?

– Сейчас проведет десять дней дома, потом съездит в университет сдать экзамены. И после этого сразу приступит к подготовке. Потому что до января времени немного. Он прилетел на днях в Осетию, зашел в зал – всем ребятам привез подарки. Кому боксерки, кому перчатки. Я еще удивлялся в аэропорту, откуда у него столько чемоданов. Оказалось, он закупил в Америке новую экипировку для ребят и раздал в зале. Мне даже не сказал. Это многое говорит о нем как о человеке.

– Уже думаете о бое с Дортикосом и о том, как нивелировать его преимущества?

– Его преимущество – длинные руки, других не вижу. Скорость? Гассиев для тяжелого веса очень скоростной, вместе с Усиком один из самых быстрых боксеров в категории. По ударной мощи Мурат кубинцу не уступает, а даже превосходит. Даже Влодарчик после боя сказал, что был ошеломлен мощью Мурата – с кем только не боксировал, а с такой, мол, не сталкивался. Дортикос, конечно, очень хороший боксер, но Санчес – сильный аналитик. Думаю, он найдет верную тактику.

– Ждем красивый бой двух фаворитов суперсерии?

– Сейчас все четверо, кто остался – фавориты. Усик – силен, но Бриедиса я не списываю, он очень приличный боксер. Мурат – само собой. Мы рассчитываем, что победим Дортикоса и рассчитываем выиграть в финале. Гассиеву это по силам. Он от боя к бою прибавляет – в силу того, что соперникам уже за тридцать, а ему только 24 года. (Елена СОБОЛЬ)