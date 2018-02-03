Тренер Гассиева назвал возможный реванш с Лебедевым гражданской войной

Тренер чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес считает, что россиянину по силам в случае победы над кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в решающем поединке взять верх над украинцем Александром Усиком. Также специалист выразил мнение о том, что потенциальный второй бой его подопечного против "чемпиона в отпуске" Дениса Лебедева должен стать лучше первого.

- Как вам первый полуфинал суперсерии, в котором Александру Усику присудили победу над Майрисом Бриедисом?

- Это был отличный бой. Я считаю, что преимущество Усика было намного более подавляющим, чем оно оказалось в записках судей, - цитирует "Р-Спорт" Санчеса. - Думаю, он недосчитался нескольких очков. Но все же бой был в Латвии, было много болельщиков, так что это объяснимо.

- Думаете, Мурат способен победить Усика в финале, если ему удастся пройти Дортикоса?

- Конечно. Я еще год назад говорил, что Мурат является сильнейшим боксером в своей весовой категории. Теперь ему надо преодолеть еще несколько ступеней, первая из которых будет в субботу. Он должен стать лучше в боях против сильных соперников. Хорошие футбольные команды ведь не прогрессируют, если играют только со слабыми оппонентами.

- WBA сделала Дениса Лебедева "чемпионом в отпуске", и теперь он должен провести бой против победителя суперсерии, то есть их реванш с Гассиевым вполне может состояться.

- Изначально я не думал, что Мурату был нужен реванш против Лебедева. Но Денис был большим чемпионом, и я считаю, что все же их поединок был бы идеальным продолжением – ведь это гражданская война, Север против Юга. Первый бой был отличным, думаю, второй будет еще лучше.

Напомним, бой Гассиев - Дортикос состоится 3 февраля. "СЭ" проведет трансляцию этого поединка.