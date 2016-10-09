Тренер Фьюри утверждает: боксер вернется на ринг в марте или апреле

Питер Фьюри, тренер и дядя чемпиона WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Тайсона Фьюри, подчеркнул, что его подопечный вернется на ринг в марте или апреле следующего года. Последний поединок британец провел против Владимира Кличко в ноябре 2015 года. Фьюри отобрал у украинца четыре чемпионских пояса, но лишился титула чемпиона IBF из-за отказа проводить обязательную защиту. В этом году должен был состояться бой-реванш с Кличко, но он неоднократно переносился из-за травм Фьюри. В сентябре боксер дважды сдал положительный тест на кокаин и признался, что употреблял его из-за депрессии.

- Фьюри точно вернется на ринг в марте или апреле, - цитирует BBC Питера Фьюри. - Тайсон не наркоман, что бы он там ни принимал, он делал это из-за депрессии.