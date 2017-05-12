Тренер Алояна: "Это была аккуратная и спокойная победа на классе"

Тренер Миши Алояна Эдуард Кравцов остался доволен дебютным поединком своего подопечного на профессиональном ринге. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и двукратный чемпион мира вчера по очкам победил Ядера Кардосу из Никарагуа.

– Все у Миши в бою получилось нормально – по пятибалльной системе он отработал на четверку, – цитирует "Р-Спорт" Кравцова. – Цель стояла пройти всю дистанцию боя и не форсировать события, прочувствовать соперника и количество проведенных раундов, не давая шансов противнику. И за весь поединок у меня ни разу не возникли сомнения в его победе, потому что все мы видели его преимущество в каждом раунде. Миша победил уверенно, решив задачу деклассировать соперника. Это была аккуратная и спокойная победа на классе.

Порой ему не хватало повторных действий, когда в бою возникали паузы. И некоторые удары все же были пропущены. Сейчас Мише надо восстановиться и потом начать работу снова. Думаю, следующий бой может пройти в августе-сентябре.