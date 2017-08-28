Трансляция боя Макгрегор - Мейвезер в кинотеатрах собрала 2,6 миллиона долларов

Сборы от трансляций боя Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора в кинотеатрах составили 2,6 миллиона долларов, сообщает Boxofficemojo. Кроме того, поединок побил рекорд по количеству проданных трансляций.

Американский боксер Флойд Мейвезер отметил, что его бой против Конора Макгрегора собрал более 80 миллионов долларов. Прошлый рекорд принадлежал поединку американца против Мэнни Пакиао, который собрал около 72 миллионов.