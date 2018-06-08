Трамп может посмертно помиловать Мохаммеда Али

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность посмертного помилования знаменитого боксера Мохаммед Али.

В 1967 году спортсмен отказался служить в армии США. Его призвали в армию и собирались отправить на войну во Вьетнаме. В результате он был осужден и лишен боксерской лицензии. В 1971 году Верховный суд США снял с него запрет на проведение боев.

- Я очень серьезно рассматриваю этот вопрос (помилования Али - прим. "СЭ"). Спортсмены часто сталкивались с злоупотреблениями, с несправедливостью. Я думаю о том, кого вы очень хорошо знаете. Он через многое прошел. Тогда он не был очень популярным, но память о нем очень популярна сейчас.

Мохаммед Али умер в 2016 году, ему было 74 года.