Тони Белью: "Я просто хочу исчезнуть, оставьте меня в покое"

Британский боксер Тони Белью подтвердил, что хочет завершить карьеру после поражения от Александра Усика.

- Я утомился, впервые в своей карьере. Не знаю, почему это случилось. Он фантастический, я его фанат. Я говорил, что был его фанатом до боя, я его фанат после того, как он побил меня, - цитирует Белью Tribuna.com. - Я просто хочу исчезнуть, пожалуйте, оставьте меня в покое. Я в будущем просто хочу быть нормальным человеком, хочу жить обычной жизнью, вот и все. Вы никогда не увидите меня в ринге больше

31-летний Усик отправил соперника в нокаут в восьмом раунде.