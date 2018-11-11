Тони Белью: "Усик - отличный боец, который заслуживает всех наград в мире"

Британский боксер Тони Белью после поражения от Александра Усика выразил восхищением украинским боксером. Бой закончился нокаутом в 8-м раунде.

- Я старался изо всех сил, - цитирует Sky Sports Белью. - Усик - отличный боец, который заслуживает всех наград в мире. Он отличный чемпион, победивший меня честно. Он потрясающий боец, у меня нет оправданий. Ты самый великий человек, с которым я когда-либо общался. Ты заслуживаешь величия.

Я не помню, как проходили раунды, я даже не помню половину боя, Усик - исключительный чемпион. У любого, кто с ним столкнется, будут проблемы.