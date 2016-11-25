19:34 | БОКС — Профессиональный

Тони Белью: "Клоун Хэй думает, что его ждет легкая прогулка"

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Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тони Белью уверен, что сможет победить Дэвида Хэя. Британцы встретятся на ринге в Лондоне 4 марта 2017 года.

– Я не питаю никаких иллюзий, понимаю, с кем буду биться, – цитирует ВВС Белью. – Это большой риск, обещающий большую награду. Хэй не дрался по-настоящему больше пяти лет. Я уверен, что он будет в бою не так смел, как я. Он думает, что способен победить меня легко. Но его ждет жесткое разочарование. Я осознаю всю сложность боя, а этот клоун думает, что его ждет легкая прогулка в парке.

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