Тони Белью: "Клоун Хэй думает, что его ждет легкая прогулка"

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тони Белью уверен, что сможет победить Дэвида Хэя. Британцы встретятся на ринге в Лондоне 4 марта 2017 года.

– Я не питаю никаких иллюзий, понимаю, с кем буду биться, – цитирует ВВС Белью. – Это большой риск, обещающий большую награду. Хэй не дрался по-настоящему больше пяти лет. Я уверен, что он будет в бою не так смел, как я. Он думает, что способен победить меня легко. Но его ждет жесткое разочарование. Я осознаю всю сложность боя, а этот клоун думает, что его ждет легкая прогулка в парке.