Томас Бах: "Результаты боев россиян на Олимпиаде в Рио вызывают вопросы"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) имеет много проблем. В частности, это касается судейства на Олимпиадах. По словам Баха, под подозрение попали результаты двух боев на Играх 2016 года в Рио.
В одном из них россиянин Евгений Тищенко в финале победил казахстанца Василия Левита. Также вызывает подозрения результат четвертьфинального поединка между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Как стало известно ранее, Бах заявил, что бокс может быть исключен из программы Олимпиады 2020 года.
– Мы очень обеспокоены управлением AIBA, – цитирует Баха insidethegames.biz. – Мы получили отчеты от шефа по вопросам этики МОК и от спортивного директора организации, которые только подтвердили наше декабрьское решение придержать финансовую поддержку AIBA. Исполнительный комитет МОК недоволен отчетами AIBA по поводу управления, финансов, судейства и допинга. Поэтому МОК оставляет за собой право пересмотреть включение боксе в программу юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, а также Олимпийских игр в Токио-2020...
В свое время мы получили отчеты от AIBA касаемо тех поединков, которые опровергали наши опасения. Судейство является одной из причин принятого нами в декабре решения. Мы запросили больше информации и все еще интересуемся этим делом. Хотим получить удовлетворительные объяснения, что предоставленные нам результаты отражают реальную действительность.
докторр
Ангажированная простипома! А как насчет странных поражений россиян?
20:46
Якут Хан
А рожа та у Паха)))) нацик, мочить тебя надо в сортире)))
18:45
Richter-00
Наверное учителем Баха был Аллен Даллес. Если нет, то начитался его творения, а именно вот что: "Посев в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия самого непокорного на земле народа; окончательного, необратимого угасания его сознания. Из литературы и искусства… мы постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубине народных масс. Литература, театры, кино - все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства - словом, всякой безнравственности".
15:40
джей
Бах, что курнул ? Или америкосы в чай что-то подмешали. Кругом Россия мерещится. Это уже клиника !
15:39
Haiaxi
Давайте бокс уберём, а всякую хepню добавим.
15:05
27Hoax
Не пойму, его деда что ли под Сталинградом завалили?
14:40
Лед
Вот почему вы НАХОДИТЕ допинг. Результаты вас неудовлетворяют
14:30
PvsZ
Выкопайте Самаранча, срочно! А этого - закопайте!
14:12
nailsh78
дело вкуса... у меня тоже спор.. как может человек над кем и его нацией поставлен англосаксами эксперимент по подавлению национальной гордости - занимать ответственный пост в международной структуре ?
14:00