Томас Бах: "Результаты боев россиян на Олимпиаде в Рио вызывают вопросы"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) имеет много проблем. В частности, это касается судейства на Олимпиадах. По словам Баха, под подозрение попали результаты двух боев на Играх 2016 года в Рио.

В одном из них россиянин Евгений Тищенко в финале победил казахстанца Василия Левита. Также вызывает подозрения результат четвертьфинального поединка между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Как стало известно ранее, Бах заявил, что бокс может быть исключен из программы Олимпиады 2020 года.

– Мы очень обеспокоены управлением AIBA, – цитирует Баха insidethegames.biz. – Мы получили отчеты от шефа по вопросам этики МОК и от спортивного директора организации, которые только подтвердили наше декабрьское решение придержать финансовую поддержку AIBA. Исполнительный комитет МОК недоволен отчетами AIBA по поводу управления, финансов, судейства и допинга. Поэтому МОК оставляет за собой право пересмотреть включение боксе в программу юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, а также Олимпийских игр в Токио-2020...

В свое время мы получили отчеты от AIBA касаемо тех поединков, которые опровергали наши опасения. Судейство является одной из причин принятого нами в декабре решения. Мы запросили больше информации и все еще интересуемся этим делом. Хотим получить удовлетворительные объяснения, что предоставленные нам результаты отражают реальную действительность.