Том Леффлер: "Повторный бой с Головкиным может помочь Альваресу реабилитировать имидж"

Менеджер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер выразил мнение, что матч-реванш между его подопечным и мексиканцем Саулем Альваресом поможет последнему восстановить репутацию. Напомним, в начале года Альварес попался на употреблении допинга и был дисквалифицирован на полгода. Сам мексиканец уверял, что не принимал допинг, а запрещенное вещество - кленбутерол - попало в его организм через зараженное мясо.

- Головкин считает, что когда выступаешь на таком высоком уровне, нельзя себе позволять употреблять в пищу что-то, о чем ты не знаешь. Ты всегда должен знать, что ты ешь, - цитирует Boxing Scene Леффлера. - Он был очень расстроен положительным тестом Альвареса. Как я говорил раньше, если бы такое случилось с Геннадием, то его бы осудили все. Потому думаю, что Саулю тоже пришлось выдержать тяжелый удар. Повторный бой с Головкиным может помочь ему реабилитировать имидж.

Головкин и Альварес встречались на ринге в сентябре 2017 года. Тогда 12-раундовый поединок закончился вничью.