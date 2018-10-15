Только 5 процентов россиян постоянно следят за боксом

Почти половина россиян интересуется боксом, но постоянными болельщиками этого вида спорта называют себя лишь 5 процентов, сообщают "РИА Новости". Опрос на эту тему провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, боксом интересуются от случая к случаю 41% участников опроса, 5% следят за ним постоянно. Безразличны к этому виду спорта 54% респондентов. Бокс интересен 64% мужчин (9 % называют себя болельщиками) и 31% женщин (1% соответственно).

Социологи отметили, что постоянные болельщики чаще всего встречаются в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) - 10%. В Москве и Санкт-Петербурге фанатов бокса чуть меньше - 8%, столько же и в Северо-Западном федеральном округе. Кроме этого, 9% постоянных болельщиков сообщили о своем хорошем материальном положении.

Из результатов опроса также следует, что 39% россиян включают трансляции боев, остальные – либо редко, либо вовсе не смотрят.