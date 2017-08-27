Точный апперкот Макгрегора. Видео

В одном из первых двух раундов поединка между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором ирландцу удался точный апперкот точно в челюсть сопернику. На данный момент бойцы проводят пятый раунд. Пока ни один из них не побывал на настиле.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция