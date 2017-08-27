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Точный апперкот Макгрегора. Видео

В одном из первых двух раундов поединка между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором ирландцу удался точный апперкот точно в челюсть сопернику. На данный момент бойцы проводят пятый раунд. Пока ни один из них не побывал на настиле.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

 

Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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