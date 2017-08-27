Точный апперкот Макгрегора. Видео

В одном из первых двух раундов поединка между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором ирландцу удался точный апперкот точно в челюсть сопернику. На данный момент бойцы проводят пятый раунд. Пока ни один из них не побывал на настиле.
Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция
McGregor…is in this thing? pic.twitter.com/QJUGI90sWi– Bleacher Report (@BleacherReport) 27 августа 2017 г.
McGregor tags Mayweather with an uppercut. #MayweathervMcgregor pic.twitter.com/RvFOMxOuje– George I. Essien (@mightygeorgeng) 27 августа 2017 г.