Тищенко намерен дебютировать на профессиональном ринге 19 августа

Олимпийский чемпион 2016 года боксер Евгений Тищенко поделился ожиданиями от дебюта в профессионалах. Первый бой в новом статусе 27-летнего россиянина запланирован на 19 августа.

– Я давно уже хотел перейти в профессионалы, – цитирует Тищенко пресс-служба Федерации бокса России. – Ездил в Америку, там проводил тренировочный сбор. Сравнил те предложение, которые у меня были, в итоге остановился на Российской медной компании – РМК промоушн. Спасибо им за доверие, думаю, оправдаю возложенные на меня надежды. Сейчас у меня осталась последняя неделя спаррингов, потом будет неделя сброс нагрузок. Надеюсь дебютировать 19 августа, пока все идет по плану.

– Какое настроение в преддверии дебюта?

– Пока еще не волнуюсь, думаю, волнение появится в последнюю неделю. Пока идут объемы, спарринги три раза в неделю. После спаррингов начну больше думать о бое, о дебюте, о сопернике, буду настраиваться. Думаю, подойду в самой лучшей психологической форме.

– Вам все равно с кем боксировать?

– Да, все равно. Думаю, непреодолимых препятствий нет. Мои промоутеры знают, что делают, я полностью им доверяю. Мое дело тренироваться и выходить в ринг.

– Кто вас тренирует?

– Меня тренирует Николай Юрьевич Попов. Я всем доволен. Это моя первая подготовка у него, я всем доволен. Первое время буду базироваться в Екатеринбурге, пока не выйду на более большие бои. Потом мне все-таки хотелось бы боксировать в Америке, там мне, думаю, Вадим Корнилов поможет. Пока хочу сказать спасибо за те условия, которые я здесь имею.

– Сколько боев планируете провести в этом году?

– Как будет здоровье. Я готов тренироваться, дай бог, без травм. Сколько получится – всем буду рад. Здесь много шоу, поэтому я не думаю, что столкнусь с проблемой организации боев. Поэтому все зависит от меня, от моего здоровья, от настроя, физической формы, от моей мотивацией.

– Мотивация огромная?

– Огромная! Новая цель. В любительском боксе я сделал то, что хотел. Поэтому новая цель и новая мотивация. Теперь хочу стать чемпионом мира. Цель одна – грандиозная. Начинать буду в супертяжелом весе, дальше будет видно. В планах супертяжелый вес, просто сейчас нужно сильно работать над физикой, вес пока маленький. Начну в супертяжах, а там все будет зависеть от физической формы.