Тищенко 24 ноября в США встретится с Марискалем

Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко 24 ноября в американском Атлантик-Сити проведет бой с мексиканцем Кристианом Марискалем, информирует "РИА Новости" со ссылкой на промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions.

Для Тищенко, выступающего в тяжелом весе, этот бой станет третьим на профессиональном ринге. В первых двух 27-летний россиянин одержал победы. В активе Марискаля 11 побед в 12 поединках.

Бой пройдет в андеркарде поединка между чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и канадцем Жаном Паскалем.