Тест Ковалева на допинг, сданный после боя с Уордом, дал отрицательный результат

Тесты на допинг бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, сданные после боя с Андре Уордом, дали отрицательный результат, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию по добровольному тестированию на допинг (VADA). 20 ноября Ковалев единогласным решением судей проиграл американцу и потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Ранее в допинг-пробе Александра Поветкина, который также тестировался в VADA, было обнаружено запрещенное вещество остарин. Его бой с канадцем Бермейном Стиверном за временный титул чемпиона по версии WBC был отменен. В настоящий момент в отношении Поветкина ведется расследование.



