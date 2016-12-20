11:44 | БОКС — Профессиональный

Тест Ковалева на допинг, сданный после боя с Уордом, дал отрицательный результат

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Тесты на допинг бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, сданные после боя с Андре Уордом, дали отрицательный результат, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию по добровольному тестированию на допинг (VADA). 20 ноября Ковалев единогласным решением судей проиграл американцу и потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Ранее в допинг-пробе Александра Поветкина, который также тестировался в VADA, было обнаружено запрещенное вещество остарин. Его бой с канадцем Бермейном Стиверном за временный титул чемпиона по версии WBC был отменен. В настоящий момент в отношении Поветкина ведется расследование.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3889134

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andre_Saratov

И такое бывает)

12:44

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