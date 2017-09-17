Тедди Атлас: "Альварес может победить постаревшего Головкина решением судей"

Известный тренер Тедди Атлас отметил, что у мексиканца Сауля Альвареса есть шанс в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным. Поединок состоится сегодня в Лас-Вегасе.

- Раньше я говорил, что Головкин слишком сильный для Альвареса, - приводит ESPN слова Атласа. - Но с тех пор Головкин пошел на спад, а Альварес стал лучше. Правая рука казахстанца все равно опасна для мексиканца, но только до шестого раунда. Если Канело не попадет под удар, то сможет победить постаревшего Головкина решением судей.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Головкин – Альварес. Время начала онлайна - в 6.00 по Москве.