Театр без драмы. Как Ломаченко защитил титул

Украинский боксер Василий Ломаченко в третий раз защитил чемпионский титул WBO в первом полусреднем весе, победив колумбийца Мигеля Марриагу. После нокдауна в седьмом раунде соперник Ломаченко оказался продолжать бой. Андрей Баздрев – о поединке в Лос-Анджелесе.

Новая победа Ломаченко. Нужно побольше свирепости и поменьше гуманизма