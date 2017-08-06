10:15 6 августа | БОКС — Профессиональный

Театр без драмы. Как Ломаченко защитил титул

Сегодня. Лос-Анджелес. Василий ЛОМАЧЕНКО (справа) победил Мигеля МАРРИАГУ в седьмом раунде. Фото AFP Василий ЛОМАЧЕНКО. Василий ЛОМАЧЕНКО (слева) и Мигель МАРРИАГА.
Сегодня. Лос-Анджелес. Василий ЛОМАЧЕНКО (справа) победил Мигеля МАРРИАГУ в седьмом раунде. Фото AFP
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Украинский боксер Василий Ломаченко в третий раз защитил чемпионский титул WBO в первом полусреднем весе, победив колумбийца Мигеля Марриагу. После нокдауна в седьмом раунде соперник Ломаченко оказался продолжать бой. Андрей Баздрев – о поединке в Лос-Анджелесе.

Новая победа Ломаченко. Нужно побольше свирепости и поменьше гуманизма

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Эугенио

М-да, какой-то мешок этот колумбиец.

22:23 6 августа

Александр Макаров

Парень - слабый журналист. Прежде чем писать, наверное, стоит в голове иметь какой-то сюжет, концепцию. А "на скорую руку" ни о чём - это не очень профессионально.

12:33 6 августа

МаратХ

Так и не понятно по тексту: где бились в Лос-Анджелесе или в Лас-Вегасе

11:13 6 августа