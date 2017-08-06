Театр без драмы. Как Ломаченко защитил титул

Украинский боксер Василий Ломаченко в третий раз защитил чемпионский титул WBO в первом полусреднем весе, победив колумбийца Мигеля Марриагу. После нокдауна в седьмом раунде соперник Ломаченко оказался продолжать бой. Андрей Баздрев – о поединке в Лос-Анджелесе.
Новая победа Ломаченко. Нужно побольше свирепости и поменьше гуманизма
Эугенио
М-да, какой-то мешок этот колумбиец.
22:23 6 августа
Александр Макаров
Парень - слабый журналист. Прежде чем писать, наверное, стоит в голове иметь какой-то сюжет, концепцию. А "на скорую руку" ни о чём - это не очень профессионально.
12:33 6 августа
МаратХ
Так и не понятно по тексту: где бились в Лос-Анджелесе или в Лас-Вегасе
11:13 6 августа