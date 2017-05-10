Тайсон Фьюри: "Забронировали "Уэмбли" для проведения боя с Джошуа"

Британский боксер Тайсон Фьюри выразил уверенность в том, что встретится на ринге с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа в апреле 2018 года. При этом он подчеркнул, что готов к проведению поединка будущей осенью.

- Мы забронировали "Уэмбли" на следующий апрель. Не существует другого места, где мог бы пройти этот бой, - приводит Sky Sports слова Фьюри. - Я бы вышел на ринг и в октябре, но уверен, что Кличко воспользуется правом на реванш.

Ранее Энтони Джошуа одержал победу над Владимиром Кличко. Бой завершился в 11-м раунде техническим нокаутом.