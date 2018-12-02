Тайсон Фьюри: "Я считаю, что выиграл бой"

Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри - о поединке за звание чемпиона по версии WBC против американца Деонтея Уайлдера. Бой завершился вничью, но британец считает, что выиграл его.

- Я на чужой земле и дважды был нокдауне, но все равно считаю, что выиграл поединок, - цитирует Фьюри ВВС. - Я показал полный профессионализм. Спасибо тебе за возможность, Деонтей. Благослови тебя Бог. Цыганский король вернулся. Боже, благослови Америку. Я профессиональный спортсмен, который любит биться. Он грозный боец. Мир знает правду. Спасибо каждому болельщику во всем мире. Со мной Иисус, потому я не мог оказаться в нокауте. Уайлдер - второй по силе в тяжелом весе после меня. Мы два сильнейших тяжеловеса. Есть еще один тяжеловес, но он цыпленок. Энтони Джошуа, где ты?

Один из судей отдал победу Уайлдеру (115 – 111), второй – Фьюри (114-110), а третий зафиксировал равный счет (113-113).