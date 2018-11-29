Тайсон Фьюри: "Уайлдер нервничает, поскольку знает, что проиграет"

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри уверен, что нанесет первое поражение чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру. Поединок между ними состоится в Лос-Анджелесе 1 декабря.

– Могу проанонсировать: Уайлдер будет нокаутирован в субботу, – цитирует AFP Фьюри после традиционной пресс-конференции. – И мир будет говорить, что Фьюри – человек, который отправил Деонтея в нокаут. Он выглядел нервным. И вся его команда выглядела нервной и суетливой. Потому что они знают: Уайлдер проиграет.

Напомним, на счету Уайлдера 40 побед в 40 поединках, а у Фьюри 27 побед в 27 боях.