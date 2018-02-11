Тайсон Фьюри: "У меня нет денег. Живу на пособие по безработице"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA и WBO Тайсон Фьюри сказал, что не зарабатывает на своей профессиональной карьере. Британец заявил, что половину своих гонораров тратит на зарплату своей команды, а вторую часть - на благотворительность.

- Если честно, у мнея нет денег. На моих счетах "ноль", я живу на пособие по безработице, - цитирует Daily Record. - Это абсолютная правда! Я не зарабатываю на боксе. Половину от гонораров я плачу своей команде, а вторую - перевожу на благотворительность.

Я считаю, что нельзя зарабатывать на жизнь, избивая кого-то по лицу. Я люблю заниматься этим и хочу биться до 50 лет. До тех пор, пока буду способен на это.